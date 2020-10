Calcio dilettantistico: ok all'accesso per il 15% della capienza, ma solo con posti prenotabili e pre assegnati

La nota della Lega Nazionale Dilettanti:

Si comunica a tutte le Società della LND che il DPCM del 13/10/2020 all’art. 1 comma 6 lettera e), consente la presenza di pubblico anche alle manifestazioni indette e organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, e più precisamente prevede che: ”per gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato italiano paraolimpico (CIP) e dalle rispettive Federazioni, è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto, e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi".

"Il tutto esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali”.

Si raccomanda, pertanto, il rispetto e l’osservanza di quanto innanzi previsto.