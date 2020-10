Villaretto avrà sei banchi di mercato, la gioia dei residenti: "Per noi è un sogno che si realizza"

Il progetto prevede la realizzazione di sei banchi nella piazza al fondo della strada Comunale del Villaretto per due o tre giorni alla settimana. Frutta, verdura, generali alimentari, ma anche prodotti per la casa o vestiti: è questo quello che potranno trovare i residenti di un quartiere in espansione, per quanto un po' isolato geograficamente dal resto della città. I banchi alimentari avranno 25 mq di posteggio disponibile, mentre 20 mq saranno destinati ai non alimentari. Chi vorrà allestire una bancarella d libri potrà contare su 10 mq, mentre per i fiori lo spazio riservato è di 8 mq. In ogni caso, ove consentito dal luogo, è prevista la possibilità di ampliamento. L'occupazione non dovrà essere inferiore ai 63 giorni e superiore a 123 giorni.