Ecco perché potrebbe servirti un drone aereocomandato: cos’è e come si usa

I droni possono essere grandi come un aereo o piccoli come il palmo della tua mano. Spazio. Zone di disastro degli uragani. Antartide. La tua porta di casa. Una di queste destinazioni è un po' meno estrema delle altre, ma questo è lo scopo dei droni.

I droni, a volte denominati "veicoli aerei senza pilota" (UAV), sono destinati a svolgere compiti che vanno dal banale all'ultra-pericoloso. Questi veicoli simili a robot possono essere usati come supporti per il salvataggio delle vittime delle valanghe nelle Alpi svizzere, come per svolgere tantissime altre funzioni più frivole.

Oggi, in particolare, sono utilissimi come dispositivi per le riprese professionali: c’è chi realizza documentari impegnati o persino filmini di nozze con questi aggeggi. Se stai cercando il sito che aiuta a scegliere un drone professionale , perché vuoi sfruttarlo per il tuo passatempo o per lavorare, allora sappi che troverai quello che cerchi.

Ma ora andiamo a scoprire qualcosa in più sui droni e sul loro utilizzo e altro!

Storia dei droni, funzionalità e utilizzi

Sviluppati originariamente per le industrie militari e aerospaziali, i droni hanno trovato la loro strada nel mainstream grazie ai maggiori livelli di sicurezza ed efficienza che portano. Questi UAV robotici operano senza pilota a bordo e con diversi livelli di autonomia. Il livello di autonomia di un drone può variare da pilotato a distanza (un essere umano controlla i suoi movimenti) a un'autonomia avanzata, il che significa che si affida a un sistema di sensori e rilevatori LIDAR per calcolare il movimento e individuare il percorso da fare.

Diversi droni sono in grado di viaggiare ad altezze e distanze variabili. I droni a distanza molto ravvicinata di solito hanno la capacità di viaggiare fino a tre chilometri e sono utilizzati principalmente dagli hobbisti.

Gli UAV a corto raggio hanno una portata di circa trenta chilometri o giù di lì. I droni a corto raggio viaggiano fino a cento chilometri e vengono utilizzati principalmente per lo spionaggio e la raccolta di informazioni.

Gli UAV a medio raggio hanno una distanza di cinquecento chilometri e potrebbero essere utilizzati per la raccolta di informazioni, studi scientifici e ricerche meteorologiche. I droni a più lungo raggio sono chiamati UAV "endurance" e hanno la capacità di andare oltre il raggio di cinquecento chilometri e fino a tremila piedi da terra.

Poiché i droni possono essere controllati a distanza e possono essere pilotati a diverse distanze e altezze, sono candidati perfetti per svolgere alcuni dei lavori più difficili al mondo. Possono essere usati per la ricerca di sopravvissuti dopo un uragano, dando alle forze dell'ordine e ai militari uno sguardo dal cielo durante le situazioni terroristiche e promuovendo la ricerca scientifica in alcuni dei climi più estremi del pianeta.

I droni sono persino entrati nelle nostre case e servono da intrattenimento per gli hobbisti, oltre che rappresentare oggi uno strumento vitale per i fotografi. Quando si decide, per qualunque motivo, di comprare un drone bisognerà chiaramente essere informati bene, altrimenti si rischierà di perdere tempo e soldi.

Da questo punto di vista molto utile è Internet, strumento che può essere usato anche dai meno esperti: per esempio nel sito che citavamo prima si può scoprire il miglior drone con videocamera professionale 4K . Questo tipo di modello viene molto apprezzato, e per questo scelto, da tanti fotografi professionisti e videomaker che per svolgere il loro lavoro al meglio hanno bisogno di droni di qualità e affidabilità.

Componestica

I droni sono controllati solitamente da due radio digitali ricetrasmittenti e nella pratica questo significa che la stazione di terra andrà a inviare dei comandi e riceverà telemetria mentre la stazione di bordo farà esattamente il contrario.