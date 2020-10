Ambulanti, scadute le linee guida per l'assegnazione dei posteggi

"Le nuove linee guida per l'assegnazione dei posteggi degli ambulanti sono scadute il 30 settembre, da 15 giorni attendiamo un segnale dal ministero che però non arriva. La questione inizia a diventare preoccupante". Così l'assessore regionale al Commercio Vittoria Poggio in una lettera inviata nei giorni scorsi al ministero dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, per sollecitare la pubblicazione delle linee guida di assegnazione dei posteggi in vista della scadenza delle licenze alla fine del 2020. La lettera ha ricevuto il sostegno di Confcommercio e Confesercenti con le loro federazioni di settore (ANVA e FIVA).

"Il regolamento è scaduto, e a fine anno scadranno le concessioni stesse - ha aggiunto l’Assessore - il comparto del commercio su area pubblica ha più di ogni altro scontato gli effetti depressivi della perdurante crisi economica aggravata da un lato dall’emergenza sanitaria da COVID e dall’altro dell’incertezza normativa per l’attuazione della direttiva Bolkestein, fino in ultimo alle modifiche apportate dalla legge 145/2018 che ha prodotto un vuoto normativo e ulteriore incertezza in materia di assegnazione dei posteggi nelle aree mercatali. Per questo è importante dare certezza agli operatori con particolare riferimento alla sorte delle concessioni di prossima scadenza".