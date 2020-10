Casa Giglio apre le sue porte: il sabato diventa il momento dei laboratori per i ragazzi

Un nuovo spazio, nel cuore di Torino, dedicato alla creatività e alle intuizioni di bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni. È Giglio Educational, un programma di laboratori didattico-creativi - realizzato in collaborazione con Amalgama e con il sostegno di Fondazione CRT- che dal 17 ottobre, tutti i sabati dalle 10 alle 13, animerà il Social Housing Casa Giglio. Dall’ arte alla musica, dall’illustrazione al cinema, dalla scrittura creativa alla cucina: dieci appuntamenti, per un totale di trenta laboratori, dove bambini e ragazzi avranno l’occasione di sviluppare le proprie attitudini in uno spazio di inclusione e condivisione.