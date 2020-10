Il Comune di Nichelino stanzia 30 mila euro per la sistemazione dei parcheggi

Il Comune di Nichelino ha deciso di investire 30 mila euro per la sistemazione di alcuni parcheggi della città.

L'intervento riguarderà quello presente in via Diaz, all'angolo con via Damiano Chiesa, e quello lungo via San Matteo, antistante la scuola primaria De Amicis, oltre alla manutenzione straordinaria dell’area verde presente in via Pracavallo.

Palazzo Civico ha già provveduto all’affidamento del piano di riqualificazione completo, avendo l'obiettivo di dare impulso ai lavori pubblci in questo autunno.