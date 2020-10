Al Castello di Rivoli weekend d'arte per le famiglie ricordando Sepúlveda

Il Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli, partner storico di Portici di Carta, anche in questo difficile momento rinnova la sua adesione agli ideali della manifestazione.

Alla luce dell’annullamento dell’edizione 2020 dell’evento nel centro di Torino, il Dipartimento Educazione ha deciso di riprogrammare le attività per il giovane pubblico, inizialmente previste in Piazza San Carlo, mantenendo il concept in omaggio a Portici di Carta e all’indimenticabile Luis Sepúlveda. Vola solo chi osa farlo.

Proporrà quindi al Castello di Rivoli, sabato 17 e domenica 18 ottobre, un’edizione straordinaria del Weekend’Arte per le famiglie: Spiccare il volo.

Le attività sono state totalmente riprogettate in modo da accogliere piccoli gruppi di bambini e ragazzi (6-12 anni) in linea con le disposizioni di sicurezza anti-Covid.

Desideriamo ricordare Sepúlveda in un contesto gioioso con le azioni di pittura ispirate a La Gabbianella e il Gatto, storia di amicizia, integrazione, coraggio. Un incitamento a spiccare il volo particolarmente importante in questo momento storico, perché, come ci ricorda Sepúlveda, La felicità è un diritto umano e ora abbiamo tutti bisogno di un nuovo orizzonte di sogni e speranza.

Indispensabile la prenotazione

educa@castellodirivoli.org 011.9565213

Costi

Adulti Euro 6,50, Bambini gratuito