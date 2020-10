Epilatore, ecco perché è la migliore soluzione per avere una pelle sempre liscia

Una semplice lametta non è lo strumento ideale per ottenere una pelle sempre liscia e morbida, priva di peli. Infatti le lame tagliano il pelo, senza estirparlo e questo fa sì che esso ricresca in fretta, più forte e robusto di prima.

L'epilazione, al contrario, è un metodo facile e veloce per togliere tutto quanto il pelo, fin dalla radice e conferisce un risultato ottimale, anche perché più volte si fa e meno velocemente ricompare il pelo antiestetico che ci dà tanto fastidio.

Sul mercato si trovano tantissimi epilatori eccellenti, tra i quali il Silk Epil, prodotto della Braun, il marchio di dispositivi per l’uso casalingo più famoso in commercio. Sul sito www.epilatoresilkepil.com si possono trovare recensioni e opinioni di chi l’ha sperimentato.

La maggior parte della gente che non ha ancora provato, è restia perché ha paura che questo metodo sia troppo doloroso.

Ma è davvero così? Chi usa abitualmente gli epilatori ammette che ci vuole un po’ di tempo prima di abituarsi alla sensazione: il sistema delle pinzette può essere fastidioso all'inizio, ma la nostra sensibilità cambia dopo ogni uso. Quasi tutti riescono a farci l’abitudine e non soltanto. I risultati sono così gradevoli che vale la pena compiere uno sforzo di volontà, quantomeno al principio.

Un epilatore di ottima qualità non farà mai rimpiangere una lametta. Esistono persino dispositivi con la testina intercambiabile e che possono adattarsi pure per estirpare i peletti che crescono sulla faccia, sotto mento e lungo l'arco sopra le labbra. Utilizzo e vantaggi dell'epilatore: ecco perché è meglio di una lametta

Innanzitutto, bisogna dire che la lametta non è affatto uno strumento buono per togliere i peli: non fa altro che farli crescere meglio. Questo di certo non è l'obiettivo di chi vorrebbe, invece, una pelle sempre liscia e levigata. Motivo per cui dovresti cercare di passare in fretta dalla depilazione all'epilazione.

L'epilazione è un metodo efficace che ha molti più pro che contro. I vantaggi sono:

uso casalingo, facile e veloce

un epilatore dura molti anni, mentre una lametta deve essere cambiata di frequente

il risultato al lungo termine è una pelle liscia e priva di peli, poiché più questi vengono estirpati, meno riescono a ricrescere

alcuni modelli offrono delle funzionalità aggiuntive, che aiutano la tua pelle a sentirsi sempre meglio e a diventare sempre più bella

L'unico svantaggio dell'epilatore è:

un po' di fastidio durante i primi utilizzi

Un epilatore ti dona una pelle priva di peli fino a quattro settimane. Questo vuol dire che uno strumento così ti libera letteralmente dalla schiavitù della lametta, che al contrario deve essere passata almeno un giorno sì e uno no. Il che lo rende anche uno strumento molto più valido della ceretta, che è una gran perdita di tempo e non tutti possono farsela a casa.

Chiaramente sarà importante trovare il modello giusto e che sia di alta qualità, altrimenti non ci

si può aspettare risultati di alto livello: si può consultare la guida ai modelli Silk Epil 9 al seguente indirizzo: http://www.epilatoresilkepil.com/silk-epil-9/

Questi epilatori sono tra i migliori presenti sul mercato e possono risolvere in maniera efficace e duratura i problemi di tante donne alle prese con la depilazione:ricordiamo che i modelli più efficaci sono stati progettati per essere usati in tutte le parti del corpo dove crescono i peli.

Epilazione nella vasca da bagno: può essere utile?

La risposta è assolutamente si! Questa scelta è innovativa e può essere positiva specialmente nei casi in cui la donna in questione non ha mai provato l’epilazione oppure ha la pelle sensibile. In questo caso la pelle subirà un effetto veramente minimo e poco significativo in quanto non verrà tirata dalle pinze che sono messe nella testina durante la rimozione del pelo.