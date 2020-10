Torna “Cioccolato nel Monferrato” ad Altavilla Monferrato

Nonostante il particolare periodo storico che stiamo vivendo a causa della pandemia in corso con le relative restrizioni che hanno reso incerta la realizzazione dello stesso, “Cioccolato nel Monferrato” non si è arreso. Un importante messaggio di ripartenza e continuità per il territorio con eccellenze artigiane, nel pieno rispetto delle regole anti-covid19.

Un appuntamento che si ripete da anni, la terza domenica di ottobre, in cui il protagonista indiscusso è il cioccolato artigianale: una giornata interamente dedicata al cibo degli Dei in tutte le sue forme e sfaccettature. Dalle 10 a tarda sera, i maestri cioccolatieri si esibiranno in dolci creazioni per tutti i palati; i visitatori potranno giudicare di persona la squisitezza dei prodotti, passeggiando tra bancarelle e stand delle più importanti pasticcerie e laboratori d’Italia, degustando e assaggiando cioccolato artigianale nelle più svariate forme e proposte.

È una vera e propria festa del cioccolato, un momento ludico gastronomico che vuole proporre la cultura del consumo consapevole e responsabile dei prodotti sani, buoni e genuini, così come la cultura della sua lavorazione. Il cioccolato artigianale è sicuramente uno di questi e grazie a “Cioccolato nel Monferrato” è possibile portare nel nostro territorio un prodotto unico che difficilmente si trova in commercio, perché non segue i canali della grande distribuzione.

Per chi invece non è amante del cioccolato, le vie del paese saranno popolate da centinaia di bancarelle di ogni tipo. Hobbisti, artigiani, collezionisti di ogni genere e poi visite guidate alla Chiesa Parrocchiale di San Giulio, gite in quad, giochi per bambini e animazione, mostre fotografiche ed esposizioni di trattori d’epoca: ce n’è davvero per tutti i gusti.

Imperdibile il consueto appuntamento con Mazzetti d’Altavilla, che aprirà le porte della rinomata distilleria per degustazioni gratuite di distillati e abbinamenti tra grappe e cioccolato “Baratti e Milano” e visite guidate alla distilleria, alla torre panoramica ed alla cappella Votiva “la Rotonda” (su prenotazione eventi@mazzetti.it). Nella barricaia sarà allestita la mostra “Grandi passioni: Cioccolato e Arte”.

Anche in questa edizione, dunque, il pubblico potrà scegliere tra un ampio ventaglio di iniziative, dando libero sfogo alla fantasia e assecondando la propria voglia di dolcezza. Le parole d’ordine saranno dunque golosità, gusto e fantasia.

L’intera area della festa sarà delimitata e gestita secondo le più attente soluzioni igienico sanitarie, per una golosissima edizione in sicurezza.