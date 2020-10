L'assessore alla Sanità va in viaggio di nozze nella settimana dell'emergenza, polemiche le opposizioni

In viaggio di nozze con polemiche. È quanto sta succedendo all'assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Icardi, neo sposo in luna di miele in terra siciliana.

La settimana, però, a detta delle opposizioni, sarebbe la peggiore per via dei dati che arrivano dal fronte Covid. Balzo in avanti dei contagi (ieri il Piemonte ne ha contati quasi 1000 in più) e terapie intensive che tornano a riempirsi.

Critiche le opposizioni, ma non felice neppure il Centrodestra e la Lega che lo ha convocato per domani o dopodomani.