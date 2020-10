Holden start 2020, il festival della narrazione che inaugura l’anno più pazzo della Scuola

Uno degli obiettivi, quindi, è cercare di perdere per strada meno fisicità possibile e salvare, ovunque possibile e con ogni mezzo, la bellezza di fare scuola vedendosi di persona. Per questo Holden Start, il festival della narrazione che dà il via alle lezioni di Crazy Original e Academy, sarà la prima occasione di incontrarsi dal vivo per i 205 allievi che sono stati ammessi, un numero persino più alto di quello che era stato immaginato all’inizio come limite massimo. Tra le mosse previste dalla Special Edition 2020/21 c’è stato anche l’abbassamento di tutte le rette scolastiche, e borse di studio messe in palio per gli studenti di Academy, che sono state assegnate grazie a Lavazza, che insieme a BMW, è anche quest’anno partner della Scuola Holden.

Crazy Original, invece, è la novità più grande della Special Edition, il modo per imparare tutto ciò che si può imparare alla Holden in un tempo molto breve: un anno. Non ci sono College, ovvero i percorsi di studio che indirizzano gli studenti verso particolari forme di narrazione; ogni classe sarà un piccolo nucleo di dieci persone dove si sperimenteranno tutte le forme di storytelling: dalla scrittura al cinema, dalla serialità ai format TV, dai fumetti ai documentari, dai reportage ai videogiochi. Sarà un’esperienza piuttosto sorprendente.

Academy è il percorso triennale di Laurea in scrittura, e gli allievi che arriveranno alla fine del percorso avranno un titolo di studio che vale come una laurea al DAMS. In tre anni gli studenti studieranno e perfezioneranno un gesto preciso, che l’uomo compie da secoli: scrivere. È quello che chiamiamo Writing Program, ed è il cuore del corso. Gli studenti si cimenteranno inoltre in sette Discipline, sette azioni diverse che ogni scrittore compie quando tenta di raccontare una storia con le parole e che, consciamente o inconsciamente, allena di continuo.

Ma come funziona Holden Start, quest’anno? Il 20 e il 21 ottobre l’appuntamento per tutti gli studenti è alla Nuvola Lavazza, per seguire le lezioni di sei professionisti che vengono da diversi mondi della narrazione. L’intento è dare agli allievi, fin da subito, un’idea ben precisa di cosa significhi essere, oggi, dei narratori e come si possa far diventare un mestiere l’arte di raccontare storie.

A Damiano Michieletto, uno dei più importanti registi internazionali di opera lirica, spetta la lezione inaugurale, dal titolo Sciogliere la matassa: partendo dalla sua esperienza personale sul Rigoletto di Giuseppe Verdi, racconterà i meccanismi che stanno alla base di una regia d’opera, attraverso la scrittura di una drammaturgia per la scena. Subito dopo ci sarà la lezione Il museo immaginario con Luca Sommi, autore e critico d’arte, curatore di mostre e programmi tv. A concludere la prima giornata interverrà la giornalista Giovanna Botteri, ora a capo dell’ufficio di Corrispondenza Rai per il sud est asiatico, con base a Pechino e una dei rari corrispondenti occidentali testimoni della pandemia in corso. La sua lezione si intitola Whatever Works: racconterà della sua esperienza, dagli inizi come anchorwoman del Tg3 agli anni come inviata speciale dei più importanti avvenimenti e grandi conflitti internazionali, a cominciare dal crollo dell’Unione Sovietica fino alle guerre in Afghanistan, Libano e Siria, dalla guerra all’Isis all’elezione di Trump, fino all’ascesa di Trump.

Durante il secondo giorno, sempre alla Nuvola Lavazza, gli studenti seguiranno le lezioni di Monika Bulaj, fotografa, reporter e documentarista. Il suo intervento si intitola Lontano da dove e tratterà della sua ricerca su nomadi e minoranze a rischio e luoghi sacri condivisi in Europa, Asia, Africa e nei Caraibi. Chiara Valerio, autrice e critica letteraria, ha appena pubblicato La matematica è politica con Einaudi, è responsabile della narrativa italiana per Marsilio, collabora con diverse testate e conduce programmi radiofonici per Radio 3. Nella sua lezione, L’immaginazione dell’esattezza, affronterà una serie di questioni sull’idea ormai superata che lo studio vada a detrimento dell’immaginazione, su cosa significhi scrivere oggi, pensarsi come uno scrittore di saggi o di romanzi, e sulla pace nel mondo.