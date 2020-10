Gli scambi commerciali della Cina verso il mondo si fanno più intensi mentre le economie si riaprono

A settembre le importazioni cinesi sono salite al ritmo più veloce di questa stagione, mentre le nostre esportazioni sono state fortemente cresciute grazie all'abolizione dei vincoli imposti dal coronavirus tra i nostri partner commerciali, aumentando ancora di più l'importanza della seconda più importante economia del pianeta.

In settembre le vendite all'esportazione erano aumentate del 9,9% rispetto al precedente anno, mentre lunedì i dati doganali sono rimasti generalmente in linea con le esigenze degli analisti e in crescita rispetto a un robusto aumento del 9,5% in agosto.

Australia desidera la conferma del decreto di divieto all'importazione di carbone in Cina