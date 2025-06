Stellantis e la polemica sulla Panda, Lo Russo: “Non sfuggono i motivi, parleremo con Filosa”

“Non sfuggono a nessuno le ragioni per cui possano esserci elementi di critica, ma è una festa e vogliamo celebrarla”. A poche ore dall’evento che calamiterà l’attenzione dei torinesi in piazza Vittorio Veneto per la celebrazione di San Giovanni, il sindaco Stefano Lo Russo non dribbla la polemica sollevata ieri da Fiom (ma anche M5s e Avs) sulla sponsorizzazione di Stellantis per la festa del patrono, ma promuovendo quella Grande Panda che viene prodotta in Serbia e non in una Mirafiori in difficoltà.

Proprio in queste ore, peraltro, il sindaco potrebbe incontrare il nuovo ad di Stellantis, Antonio Filosa, dato in città proprio in queste prime ore dopo l’ufficializzazione dell’incarico. “Siamo preoccupati del futuro del gruppo Stellantis a Torino, siamo attenti, pure nelle nostre competenze limitate e vogliamo vedere il nuovo corso che potrebbe realizzarsi con Filosa. Appena possibile trasferiremo questa preoccupazione a Filosa”. Forse già in queste ore.

Nella serata di oggi, poi, ci sarà anche un momento dedicato alla pace. “In un momento così complicato a livello internazionale. Speriamo in una ripresa del tavolo diplomatico perché sono situazioni che hanno effetti sulla vita delle persone, ma anche sullo sviluppo e coesione sociale”, ha detto il sindaco. Che ha concluso: “Sono tempi difficili a livello internazionale. Speriamo di riscoprire nell’essenza di questa città il modo per affrontare le difficoltà mettendosi insieme e con il lavoro. Fare squadra con orgoglio”.