Discarica abusiva in via Luini: "Chi paga le tasse non può vivere nell'immondizia per colpa di disonesti"

Discarica abusiva in via Luini 171. Siamo a Lucento , zona Torino nord : qua da tempo diversi cittadini segnalano mobili, frigoriferi, tavoli ed altri suppellettili abbondonati sul marciapiede. Una situazione di degrado constatata durante un sopralluogo anche da Paolo Biccari, cittadino attivo della Circoscrizione 5.

" Nel tempo - spiega - s i contano numerose segnalazioni di abbandono di rifiuti, nel medesimo luogo ". " Dopo aver scritto ad Amiat per il ritiro dei rifiuti e all'assessore di competenza per segnalare il problema , - continua - insieme ai cittadini abbiamo richiesto di dotare l'area di telecamere o l'installazione delle celebri foto trappole tanto pubblicizzate negli anni che, ad oggi, nessuno sa se davvero utilizzate ".

"I molteplici cittadini, che pagano le tasse, non possono vivere nell'immondizia per colpa di pochi disonesti. Il Comune metta in atto soluzioni per debellare il fenomeno per sempre", conclude Biccari.