Grazie agli impianti zigomatici torna il sorriso anche nei casi di grave atrofia

Tornare a sorridere è un piacere irrinunciabile per una vita felice. Anche chi è afflitto da un mascellare soggetto a grave atrofia può provare quest’emozione, grazie agli impianti zigomatici . È essenziale però che il medico sia esperto in questa tecnica e possa contare su anni d’esperienza, così da garantire elevati standard qualitativi.

Cesare Paoleschi ha portato a termine percorsi di perfezionamento in “Chirurgia implantare preprotesica”, “Chirurgia dei denti inclusi”, “Utilizzo del laser in odontoiatria”, “Tecniche operative di implantologia e parodontologia” presso l' Università di Firenze .

Sono seguiti corsi di chirurgia implantare tenuti dai maggiori esperti internazionali in Svezia presso le Università di Gotheborg, di Umea e Stoccolma, in Spagna presso l’Istituto Davò, in Brasile presso la clinica Miglioranza e in Portogallo presso la clinica Malò.