Settimana del lavoro 2020, tra scuola e formazione: si comincia con Tridico (Inps) e si conclude con la ministra Azzolina. Manca: "La scuola è rimasta sempre uguale a se stessa: deve cambiare"

"La nostra scuola da sempre è rimasta uguale a se stessa: sia come tempi, che come luoghi di insegnamento, ma anche sul piano della didattica. Al tempo della pandemia e della rivoluzione digitale, questi sono approcci che mostrano tutti i loro limiti e che impongono la necessità di cambiare".

Così Fabrizio Manca, direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte: un appello che arriva in un periodo particolare della storia (è sotto gli occhi di tutti), ma in particolare in occasione dell'inaugurazione della Settimana del lavoro 2020, evento organizzato da Ismel che, così come molti altri, deve osservare le misure di prudenza e prevenzione contenute nel dpcm presentato domenica sera dal premier Giuseppe Conte. E che quindi, pur rispettando la cadenza biennale, invece che presso il Polo del '900, ha dovuto ricorrere alla tele-conferenza via Web.

Non cambiano tuttavia gli obiettivi dell'iniziativa che l'Istituto per la Memoria e la Cultura del Lavoro dell’Impresa e dei Diritti Sociali vuole promuovere, con il sostegno di Fondazione CRT e Polo del ‘900. In particolare, la parola d'ordine è quella della "Formazione" e sarà analizzata dal 19 al 24 ottobre.