Il Covid blocca la tournée di Bombino, al FolkClub suonerà Beppe Gambetta

Nei tempi necessariamente fluidi dell’emergenza sanitaria era un timore condiviso al momento dell’annuncio del programma di questa stagione: qualche data, specialmente per gli artisti internazionali, inevitabilmente avrebbe risentito delle evoluzioni della pandemia.

In queste ultime settimane l’allarme è cresciuto e - in conseguenza dell’inasprimento in molti stati europei delle norme varate per contenerne la diffusione - diversi artisti di livello internazionale si vedono cancellare dagli organizzatori locali i concerti fissati solo un paio di mesi fa e sono costretti a rimandare la prevista tournée autunnale.

È il caso di Bombino, schedulato al FolkClub a fine ottobre, che giusto ieri ha dovuto prendere atto del fatto che oltre 10 date gli erano state annullate tra Belgio e Olanda, rendendo di fatto impossibile l’arrivo a Torino.

Il concerto di Bombino con special guest Adriano Viterbini verrà dunque recuperato a e la nuova data verrà ufficializzata appena possibile. Restano quindi valide tutte le prenotazioni in essere per il concerto di fine ottobre, sia per il live che per la diretta streaming sul web.

Grazie alla sua grande gentilezza e alla sua prolungata presenza in Italia proprio a causa della pandemia, Beppe Gambetta si è reso disponibile ad anticipare il suo concerto, inizialmente previsto per , a (con Masterclass 06/12).