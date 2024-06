Cosa fare a Torino nel weekend: gli eventi fino a domenica 23 giugno

CONCERTI

MAX PEZZALI

Mercoledì 19 giugno ore 21

Max Pezzali sarà all'Olimpico con il suo tour "Max Forever (Hit Only)". Il cantautore, ex membro degli 883, presenterà uno show completamente rinnovato, pronto a far scatenare i fan sulle canzoni che sono diventate la colonna sonora della vita di almeno tre generazioni.

INFO: Stadio Olimpico Grande Torino, corso Agnelli/corso Sebastopoli/via Filadelfia, info https://www.ticketone.it/city/torino-217/venue/stadio-olimpico-grande-torino-15387





FESTIVAL MUSICALI

HIROSHIMA SOUND GARDEN

Fino al 26 settembre

Hiroshima Sound Garden, la rassegna estiva organizzata da Hiroshima Mon Amour, torna per la quinta estate consecutiva e apre al pubblico lo spazio verde del suo giardino nella sede di via Bossoli 83, a Torino. La V edizione di Hiroshima Sound Garden presenta un programma esteso, multidisciplinare e variegato, con alcune novità. In orario serale, gli spettacoli e gli incontri dal vivo avranno per protagonisti nomi di prestigio della scena artistica e culturale contemporanea nazionale e internazionale. Tra gli appuntamenti di questa settimana: Pippo Ricciardi martedì 18 giugno.

INFO: www.mailticket.it

sPAZIO211 OPEN AIR

Fino a 18 settembre

Arriva sPAZIO211 OPEN AIR, uno spazio di libera espressione, accessibile, inclusivo con una programmazione di concerti, DJ set, spettacoli e festival multiculturali che faranno da cornice a un palinsesto di attività quotidiane, workshop e laboratori per tutte le età. Il cuore della rassegna estiva si svolgerà tra il 4 e il 14 luglio sul main stage dell’arena open air. Non mancano i simbolismi: ad aprire le danze, nel contesto del primo anniversario della rassegna T!LT: Turin Is Louder Today, ci saranno i bdrmm e gli Atlante, due artisti che rappresentano da una parte la peculiare capacità della direzione artistica di scovare nuovi talenti e anticipare le tendenze, dall’altra un omaggio alla tanto amata storicità di sPAZIO211 che da sempre pone un occhio di riguardo alle nuove proposte artistiche della scena indipendente internazionale. Come il passato e il futuro che abbracciano il presente, gli appuntamenti di sPAZIO211 OPEN AIR accoglieranno tra le proprie sponde la Finale di Pagella Non Solo Rock 2024 con special guest i Tropea e la terza edizione di Rockish Festival quest’anno in versione Torino Calling: due palchi, sette band e 4 ore di concerti no-stop dall’indie-rock al pop-punk passando per grunge, rap-rock e alternative. Si esibiranno poi diversi rappresentanti dell’indie-pop italiano tra cui i Selton, L’Officina della Camomilla, Sethu e Postino ma anche band storiche del noise e dell’emocore piemontese come Titor e Cani Sciorrì.

INFO: www.spazio211.com





EVENTI

CONSONANZE

Dal 4 giugno al 29 settembre

Gli spazi di Decoratori e Imbianchini, luogo simbolo della cultura cooperativa e sociale torinese ospitano la rassegna “Consonanze”, un progetto socio-culturale promosso dall’associazione Fa Bene e S-nodi, con la direzione artistica di Simone Campa, che unisce musica, parole e cibo per parlare di donne, migrazioni e diritti, attraverso un’esperienza interculturale e di condivisione, nell’ambito di “Road to Terra Madre”, il viaggio di incontri che culminerà con “Terra Madre Salone del Gusto” a settembre. Con l’Orchestra Terra Madre ad animare ogni appuntamento insieme alla Compagnia teatrale Asterlizze, Consonanze trasforma ogni evento musicale in un'occasione per esplorare racconti, narrazioni e riflessioni sulle sfide affrontate dalle donne migranti, sulla strada della piena inclusione nel luogo in cui vivono.

INFO: 2024.terramadresalonedelgusto.com/evento/consonanze

UNA NOTTE AI GIARDINI REALI

Venerdì 21 giugno dalle 19

Club Silencio apre gli spazi dei Musei e dei Giardini Reali per la serata più lunga dell’anno con musica, attività interattive e visite ai Musei Reali. Dalle 19 a mezzanotte il pubblico potrà visitare Palazzo Reale, uno degli edifici storici più importanti di Torino, l’Armeria Reale e la Cappella della Sindone, capolavoro di Guarino Guarini. Nel Giardino Ducale, in occasione della Festa della Musica 2024, ci sarà invece Ratfest con il set di Stump Valley che unirà groove diversi per creare un vero e proprio viaggio tra i generi. Ad accompagnare la serata anche Exit Music, un’opera musicale di Riccardo Mazza basata su una composizione algoritmica che trasforma in elementi sonori i fenomeni naturali che sono presenti all’interno di un’ecosistema in tempo reale. Sarà possibile anche ripercorrere le diverse rappresentazioni della donna nei secoli grazie all’installazione di SAM3. Guerrilla Spam invece proporrà una vera e propria caccia al tesoro in collaborazione con il Play Corner di Club Silencio, per scoprire curiosità sulla collezione del Museo di Antichità, attraverso piccole installazioni di arte contemporanea diffuse nel percorso museale.

INFO: www.clubsilencio.it



LANDSCAPES/PAESAGGI

Fino al 12 settembre

Alle Gallerie d'Italia, un primo assaggio di quello che si vedrà nel 2025 al Museo Egizio nella sala multimediale immersiva al piano ipogeo, ovvero il progetto Egitto Immersivo. Una grande installazione video che riporta l’attrazione sul paesaggio, tema su cui il Museo sta lavorando sia attraveso la fruizione multimediale, sia quella più tangibile del giardino che verrà allestito all’Egizio in vista del bicentenario. Al piano interrato delle Gallerie d’Italia i visitatori potranno entrare gratuitamente e osservare attraverso l’installazione video della durata di una decina di minuti il cambiamento dell’Egitto dal punto di vista storico ma anche paesaggistico. Il video diretto da Robin Studio è curato da 8 egittologi. Un viaggio che parte dalla campagna egiziana di oggi, verso le atmosfere e la cultura del passato.

INFO: https://gallerieditalia.com/it/



GIORNATA DEL RIFUGIATO

Giovedì 20 giugno ore 19.30

Sono oltre 114 milioni le persone in fuga da guerre, persecuzioni e violenze a livello globale, almeno una ogni 73, e il numero crescente di conflitti, la crisi climatica, l'insicurezza alimentare e la difficoltà ad accedere alle cure mediche spingono sempre più persone a lasciare le proprie case e cercare rifugio in altri Paesi: sono questi i dati dell'Unhcr che il 20 giugno celebra la Giornata mondiale del Rifugiato. Anche Amnesty International Torino, insieme a Sos Méditerranée, Refugees Welcome, Si può fare, Renken, invita a riflettere su questo tema, proponendo una serata per confrontarsi. Giovedì 20 giugno, alle 19,30 alle Raffinerie sociali di via Giuseppe Fagnano 30/2, a Torino, verrà proiettato il docufilm “Real People” di Olmo Parenti, prodotto da Athingby e Willmedia: mostra il salvataggio di 114 persone a bordo della Ocean Viking, la nave della ong Sos Méditerranée Italia e i dieci giorni di viaggio che seguono, le conversazioni dei migranti, le paure e le speranze nell'attesa di sbarcare in Europa.

INFO: https://coopsandonato.it/raffinerie-sociali