La biblioteca Arduino di Moncalieri prosegue la sua attività online

Il continuo aumento dei contagi e le recenti disposizioni governative e regionali suggeriscono molta prudenza nell’organizzare eventi dal vivo. Per non perdere però la buona abitudine di proporre al pubblico di Moncalieri incontri con scrittori, conferenze e attività per i bambini, la biblioteca civica Arduino decide di proseguire in modalità online e sui canali social.

“Il lockdown ci ha insegnato che è importante mantenere una relazione con il pubblico anche non in presenza, proseguendo con le iniziative che hanno avuto già successo", ha spiegato l’Assessore alla Cultura Laura Pompeo. "Per questo abbiamo pensato di proporre le attività per i bambini, anche se non in presenza: la domenica pubblicheremo sulla pagina Facebook della biblioteca laboratori di creatività che coinvolgeranno tutta la famiglia".

Oltre ai laboratori creativi, sulle pagine Facebook ci sarà anche uno spazio dedicato alle mamme, in cui un esperto potrà dare consigli pratici ai genitori anche su richiesta, da cosa leggere ai bambini, ai cartoni animati, a incontri con psicologi dell’età evolutiva a mamme blogger con cui scambiare esperienze a tanto altro. Riprenderanno, in modalità virtuale, anche gli incontri con scrittori e scrittrici e il ciclo “Sguardi su Moncalieri”, in collaborazione con il Centro Studi Piemontesi.

​“Ci rendiamo conto - prosegue l’Assessore Pompeo - che la partecipazione dal vivo è tutt’altra cosa, ma un legame, sia pure virtuale, tra i cittadini e la biblioteca e l’Amministrazione è da mantenere, e più persone riusciremo a coinvolgere più il legame verrà rafforzato. Ci piace pensare che la biblioteca sia vissuta come uno spazio libero, un luogo del ‘qui si può fare’: non posso partecipare ai Martedì dei ragazzi di persona? Seguo un laboratorio su Facebook. Non posso assistere alla presentazione dell’ultimo romanzo di Margherita Oggero? Seguo la sua intervista su Facebook, organizzata dal Comune di Moncalieri”.

Il primo appuntamento è per i bambini e le bambine, ma anche per genitori e nonni, domenica 25 ottobre, alle ore 17, con il laboratorio “Gocce di voce”.