Perché è vantaggioso un divano su misura?

Scegliere un divano su misura permette di avere grandi vantaggi se si paragona questa decisione all'acquisto di modelli tradizionali. I divani di questo genere non sono soltanto elementi d'arredo confortevoli ma si adeguano perfettamente allo spazio a disposizione, permettendo di sfruttare ogni angolo della casa in maniera ottimale.

Quali sono i vantaggi di un divano su misura

Il divano su misura permette di essere realizzato a seconda delle proprie necessità e questo consente anche di inserirlo in ambienti diversi dal classico soggiorno, diventando un elemento interessante anche in camere da letto. Scelti per la zona giorno e per il salotto, i divani su misura sono perfetti perché totalmente personalizzabili. Oltre alle dimensioni, infatti si potranno scegliere i modelli ed i colori, adattandoli al resto dell'arredamento. Scegliendo i divani su misura Santambrogio, ad esempio, si potrà scegliere la tappezzeria oppure si potranno richiedere elementi fuori dalle misure standard, così da adattarsi anche ad ambienti molto piccoli.

Scegliere un divano su misura per la propria casa

La prima cosa da fare quando si decide di acquistare un divano su misura è proprio considerare le misure, tenendo conto soprattutto della larghezza e della profondità che si hanno a disposizione. In questo modo si potranno ottimizzare gli spazi al massimo ed adattare il sofa agli ambienti. Si possono scegliere divani con penisola, a uno o più posti, con chaise-lounge e persino quelli con spazi contenitori dove inserire biancheria ed altri elementi. L'ideale è scegliere dei modelli con piedini, in metallo o legno, per sollevare leggermente il complemento dal pavimento e facilitare le pulizie, eliminando la polvere che tende ad accumularsi naturalmente sotto i mobili. Colori e modelli vanno considerati tenendo conto del tipo di arredamento ma si potrà scegliere tra tante finiture diverse dalla pelle al tessuto, dalle tinte neutre ai colori più vivaci. Se in casa sono presenti animali o bambini è preferibile optare per divani su misura rivestiti da tessuti facili da lavare, mentre i cuscini migliori sono in gomma o poliuretano perché durano a lungo nel tempo senza deformarsi, garantendo sempre lo stesso grado di comodità come appena acquistati.

La variante del divano-letto su misura

Nel caso del divano-letto su misura, invece, andranno considerati anche altri fattori come il sistema di estrazione del letto (che, a seconda dei posti del divano, potrà essere singolo, matrimoniale o a una piazza e mezzo). L'estrazione del letto deve essere semplice e rapida, così da permettere di aprire e chiudere facilmente il divano al bisogno. Con un divano-letto è consigliabile pensare ad un modello con chaise-lounge o penisola provvista di vano contenitore, in cui inserire il necessario (coperte, biancheria, guanciali, ecc.) per poter preparare il letto quando si riceve un ospite. Per quanto riguarda il materiale del materasso si potrà optare per un rivestimento classico a molle oppure per un più confortevole memory. La scelta è spesso dettata dal budget a disposizione e da quanto effettivamente si pensa di usare il divano come letto. Il rivestimento a molle, infatti, è più economico e adatto se si utilizza il letto sporadicamente, negli altri casi è preferibile optare per il lattice.

Conclusione sui divani su misura

Il divano su misura è un complemento d'arredo che deve essere adattato necessariamente ai bisogni della famiglia. Se si usa per molto tempo, è fondamentale scegliere un modello durevole, dalla struttura robusta e con materiali di rivestimento resistenti. Un divano realizzato su misura può costare di più rispetto ad un modello standard, ma si tratta di un investimento capace di durare più a lungo, ideale se si sta arredando la casa di proprietà e quindi si desiderano mobili di qualità. La scelta di acquisto deve essere comunque fatta ragionando sull'effettivo uso del prodotto per evitare di ritrovarsi in casa un complemento non adeguato alle proprie necessità o magari poco funzionale. Ripiegare su modelli economici resta comunque una strada sconsigliata, in quanto troppo spesso si tratta di prodotti che tendono a rovinarsi facilmente.