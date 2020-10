Nicola Coppolaro confermato presidente della Nordic Walking Venaria Reale

Domemica 18 ottobre, nella manica neo gotica del Borgo Castello all'interno del Parco regionale La Mandria di Venaria Reale, in una struttura aperta e rispettando tutti i protocolli sanitari anti Covid-19, si è tenuta l'assemblea ordinaria dei soci della ASD/APS Nordic Walking Venaria Reale.

Nell'occasione si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche del Consiglio direttivo, relative al quadriennio 2020/2024. È stato riconfermato Nicola Coppolaro nella carica di presidente dell'associazione, che vanta oltre cento iscritti, mentre per i consiglieri sono state elette Annamaria Masciandaro (vicepresidente), Silvia Bagnato e Marisa Girelli. Una nuova associata, Marina Fogli, è stata anch'essa eletta come consigliere entrante.

"A nome e per conto del Consiglio direttivo ringrazio l'assemblea dei soci per la fiducia accordataci - dichiara il presidente Coppolaro - In un momento critico come quello che stiamo attraversando, vogliamo continuare a metterci in gioco e crederci. Vogliamo continuare ad essere un riferimento per tutti coloro che attraverso lo sport continuano a credere in noi ed a sostenerci. Vogliamo continuare a rispettare le regole e farle rispettare".

"E come tutte le associazioni sportive, in questo momento impegnate quotidianamente con l'incertezza di una continuità delle attività, ci auguriamo che con un comportamento collaborativo e rinunciando, per quel che possiamo, ad una parte della nostra autonomia e libertà di movimento, che questa pandemia finisca al più presto".

