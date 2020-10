Sabato 24 presidio dei sindacanti delle forze dell'ordine di fronte al Palazzo della Regione

Il Siulp, l’Associazione FIPI e i suoi aderenti hanno deciso di organizzare un presidio di sensibilizzazione davanti al Palazzo della Regione Piemonte sabato 24 ottobre, dalle ore 12 alle 15, per chiedere solidarietà alla Polizia di Stato e alle forze dell'ordine in generale.

"Siamo confortati che il segnale di allarme lanciato dalle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato concernente la riduzione dell’organico di 20/25.000 poliziotti in pochi anni e che potrebbe comportare il rischio di lasciare sguarnita la nostra città di un numero importante di poliziotti, necessario per combattere la criminalità e garantire la sicurezza delle famiglie, delle donne, di anziani e giovani, sia stato avvertito dai cittadini del mondo delle partite IVA".

"Siamo certi che tutti i cittadini, opportunamente informati, si uniranno in questa battaglia di civiltà per la salvaguardia dell'incolumità pubblica e la lotta alla criminalità. Proprio per queste ragioni Il SIULP, SAP, COISP e FSP, manifesteranno la loro vicinanza all’Associazione FIPI partecipando al presidio organizzato dinnanzi alla regione Piemonte".