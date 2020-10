Manifestazione No Tav alle Vallette in solidarietà a Dana Lauriola

I No Tav si sono dati appuntamento questo pomeriggio sotto il carcere delle Vallette di Torino, per un presidio in solidarietà con la loro portavoce Dana Lauriola, detenuta per una condanna a due anni.

Insieme a loro anche le 'Mamme in piazza per la libertà di dissenso'. Queste ultime hanno annunciato che il presidio diventerà un appuntamento fisso, ogni giovedì.

Intanto, è partita la campagna di crowdfunding 'Dana libera tutti', per sostenere economicamente la 38enne "durante la carcerazione e richiederne la liberazione immediata".