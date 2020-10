Risparmio e riscaldamento green con Stufe a Pellet Italia: sconti del 40%

Un riscaldamento green, che unisce risparmio economico e rispetto dell’ambiente, in grado di assicurare comfort ed efficienza, come attestato dalla Certificazione Ambientale (DM 186/2017). Con qualità Made in Italy e la convenienza di prezzi competitivi, perché l'acquisto avviene direttamente dal produttore. È quello che distingue Stufe a Pellet Italia e la sua proposta di 16 modelli, tutti in pronta consegna, con sconti del 40% e a portata di mouse su www.stufeapelletitalia.com.

A distinguere l’offerta è anzitutto l’attenzione ai processi realizzativi che si esprime con la cura delle lavorazioni artigianali e l'impiego di tecnologie all'avanguardia. A tutto vantaggio di una riduzione dei consumi e della capacità del prodotto di durare nel tempo.

Alla leadership di settore contribuisce la strutturazione del catalogo. I. 16 modelli fanno riferimento a tre tipologie di prodotti: stufe ad aria, stufe idro, caldaie idro. Oltre al grande portato innovativo, l’offerta di Stufe a Pellet Italia comporta un risparmio ecologico. Rappresenta l’opzione migliore per un riscaldamento dell’abitazione eco-compatibile, nonché conveniente in ottica di taglio delle bollette.

I prezzi competitivi (che riguardano anche stufa a pellet slim ) sono assicurati dall'acquisto direttamente dal produttore, la cui sede si trova a Pianiga, in provincia di Venezia. E in merito alla produzione, è garantito, sotto ogni aspetto, il Made in Italy dell’offerta. Sono inoltre condotte minuziose verifiche di qualità e sicurezza, nel rispetto delle normative europee.

Diverse soluzioni di pagamento, anche rateale con la partnership con Soisy

Stufe a Pellet Italia propone diverse modalità di pagamento sul suo portale www.stufeapelletitalia.com. Oltre a contrassegno, bonifico bancario e carta di credito, è disponibile il pagamento rateale grazie alla collaborazione con Soisy (marketplace dei prestiti tra privati). Più comodo per il portafogli, senza vincoli sull'offerta.