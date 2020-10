Terra mia, la legge contro i crimini ambientali va in Consiglio dei ministri. Unia: “Mi auspico passi”

Un disegno di legge per la tutela dell’ambiente e per punire chi inquina il Paese. E’ un giorno importante per chi ha a cuore le tematiche ambientali e la “salute” dell’Italia: oggi, infatti, in Consiglio dei ministri, è prevista la discussione del Ddl Terra Mia, una legge voluta dal Movimento 5 Stelle, a firma dei ministri Costa e Bonafede che nei suoi 32 articoli si pone come ambizioso obiettivo quello di tutelare l’ambiente in Italia.

Chi tifa fortemente perché questo Ddl venga approvato è Alberto Unia, assessore all’Ambiente del Comune di Torino: “È una legge che tutela il Paese inasprendo le pene per chi inquina e, contemporaneamente, si affianca a quegli imprenditori che decidono di ravvedersi e di non lasciare i territori inquinati. È una legge col doppio binario, quindi, che gli imprenditori sani devono volere”. “Gli unici che non saranno contenti di questa norma, che eleva la tutela dell'ambiente a quella dei diritti dei minori e della salute pubblica (perchè ambiente è salute), saranno quelli che vogliono inquinare e continuare a farlo, devastando il Paese e restando impuniti” afferma l'assessore.

Ma in che modo l’approvazione del Ddl potrebbe incidere sulle tematiche ambientali torinesi? Un esempio concreto è la bonifica delle aree di basse di Stura, dietro a Strada Aeroporto: la pubblica amministrazione, infatti, si farebbe carico della bonifica, cosa impossibile senza Terra Mia.