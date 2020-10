Liceo Einstein, blitz di Azione Studentesca: "Azzolina Ministro della DIstruzione"

Al centro della contestazione di Azione Studentesca, le discusse politiche sulla scuola del governo Conte: "Abbiamo voluto chiudere il Liceo Einstein per ribadire la necessaria urgenza di chiudere immediatamente le scuole superiori, dove il Ministero non è stato in grado di garantire degli standard minimi di sicurezza. Andare a scuola così è una pagliacciata: fra quarantene ed isolamenti, per poi trovarsi tutti ammassati sull'autobus."

"L'unica vera preoccupazione del Ministro Azzolina, finora, sono le passerelle, come quella prevista oggi all'Einstein. Tolto quello, resta il vuoto di un Ministero che è stato solo in grado di dare una svolta ideologica alla scuola, imponendo la presenza dell'ANPI e pretendendo di insegnare 'Bella Ciao', mentre di politiche concrete e non ideologiche non se ne parla. Non vogliamo passerelle né ideologie sovietiche nelle nostre scuole, ma solo il Tricolore di libertà." continuano i militanti di AS Torino