A Binaria si festeggia il centenario della nascita di Gianni Rodari

Binaria festeggia i 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari con un ricco calendario di eventi, "in un anno strano, sospeso - spiega la cooperativa di via Sestriere -, che ci ha riportato davanti agli occhi la fragilità del nostro essere umani e la necessità di sentirci natura, di occuparci della casa comune nella quale viviamo. In questo momento Gianni Rodari è quanto mai necessario a grandi e piccoli, per il suo pensiero libero, i suoi scritti e i lasciti pedagogici, etici, sociali, umani, per il suo appello ad usare la creatività e la fantasia per trovare vie d’uscita anche nei momenti e nelle situazioni più difficili. Ci invita ad avere il coraggio di sognare in grande, perché se gli adulti coltivano i sogni i bambini e i ragazzi potranno trarne beneficio, nel difficile presente e nel nuovo domani".