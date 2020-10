A Casa Fools tornano le domeniche "spettacolari" dedicate alle famiglie

Tornano anche quest’anno le giornate dedicate alle famiglie di Casa Fools – Teatro Vanchiglia, centralissimo teatro di Torino gestito dalla compagnia dei Fools. Nei locali di via Bava 39 domenica 25 ottobre andrà in scena la prima Domenica Spettacolare, spettacoli mirabolanti con i migliori artisti per l'infanzia – dalla giocoleria ai burattini, passando per l’illusionismo e la magia – accompagnati da golose colazioni e ricche merende.

Domenica 25 ottobre in programma l’ultima produzione di Casa Fools “La Taverna del Disgusto”. Lo spettacolo, ideato e realizzato da Roberta Calia e Alice de Bacco, mette in scena le vicende di una particolarissima Taverna, ristorante più rinomato di tutta Mostrolandia, dove piatti ripugnanti fanno la felicità di tutti i mostruosi clienti. Ma da un po' di tempo c'è un problema in cucina, qualcosa sta andando storto e i piatti non hanno più il sapore di una volta. Accomodandosi fra pentole e fornelli, il pubblico conoscerà una strega cuoca pasticciona che cerca di portare avanti una tradizione di famiglia fatta di piatti puzzolenti e pietanze inquietanti.

Le Domeniche Spettacolari nascono con l’obiettivo di creare a Torino un luogo in cui il teatro accolga le famiglie, restituendo a grandi e piccoli il momento del gioco assieme, in uno spazio educativo e divertente allo stesso tempo. L’appuntamento è alle ore 10 per la replica mattutina e alle 16 per quella pomeridiana. Prima dello spettacolo gli spettatori potranno assaggiare prodotti genuini gustando in tutta sicurezza una colazione o una merenda personalizzata: pane e marmellata, torte, pizze, latte, focacce, succhi, yogurt e spuntini sfiziosi. L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme di distanziamento sociale e sanificazione previste dalle attuali disposizioni per la prevenzione del Covid-19.

Per prenotazioni scrivere a prenotazioni@casafools.it o chiamare il numero 392 340 6259. Per entrare a Casa Fools è necessaria la tessera Arci (è possibile tesserarsi per il nuovo anno all'interno del teatro).

Orari Domeniche Spettacolari

replica mattutina h 10:00

replica pomeridiana h 16:00

ingresso + colazione + spettacolo €8,50, gratis per i bambini sotto i 3 anni

per gruppi superiori a 4 persone: €7,50

prenotazioni mail a prenotazioni@casafools.it

tel e WA +39 392 340 6259