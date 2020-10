Matthias Martelli inaugura “Battiti”, la stagione del Teatro Garybaldi di Settimo

Domenica 1° novembre alle 18.00 il Teatro Civico Garybaldi di Settimo Torinese riapre al pubblico per la prima volta da febbraio con il primo appuntamento di “Battiti”, la nuova stagione teatrale organizzata da Santibriganti Teatro. In scena Matthias Martelli con “Raffaello. Figlio del vento”, prodotto dal Teatro Stabile dell’Umbria, per una prima regionale dopo il recente debutto a Urbino, città natale di Raffaello Sanzio, in occasione dei 500 anni dalla sua morte.

Lo spettacolo è un racconto avvincente e poetico su un grande genio dell’umanità, considerato simbolo di grazia e perfezione, la vita del pittore divino esplode non solo di arte pura ma anche di felicità, eros, sfide, contraddizioni e perfino polemiche con l’autorità e il senso morale del tempo.

Matthias Martelli, accompagnato dalle musiche dal vivo del Maestro Matteo Castellan, riprende la tradizione del teatro giullaresco e di narrazione e trascina lo spettatore all’interno di un viaggio appassionante, rendendo vivi i personaggi, entrando con le immagini e le parole dentro i capolavori di Raffaello, scoprendo le curiosità, i suoi amori e immergendosi nel clima dell’epoca.

Uno spettacolo che vuole essere celebrazione della vita di un genio, ma anche risposta ad un'esigenza del presente: oggi, come non mai, è necessario puntare a un nuovo Rinascimento dell'arte e della cultura nel nostro Paese.

Con questo spettacolo viene anche fissata la domenica come nuova giornata degli spettacoli della stagione del Teatro Civico Garybaldi, con inizio alle 18.00 per la stagione principale e alle 16.00 per la tradizionale rassegna per famiglie “A teatro e poi merenda”.