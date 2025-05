Giornata dell’Europa 2025: il calendario degli eventi a Torino e in provincia

Anche quest'anno Europe Direct Torino, il Centro d'informazione europea della Città metropolitana, celebra la Giornata dell’Europa, venerdì 9 maggio, con un programma ricco di eventi, incontri e manifestazioni. Il territorio metropolitano sarà animato da iniziative realizzate in collaborazione con i Comuni sedi di Antenna Europa.

Dal 6 al 16 maggio, un ricco calendario offrirà a studenti e cittadini tutti numerose occasioni per riflettere, informarsi e confrontarsi sul valore dell'Unione Europea, a 75 anni dalla storica dichiarazione del ministro degli esteri francese Robert Schuman che ha gettato le fondamenta del sogno europeo: “L'Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme, ma sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto”.

Si parte oggi, martedì 6 maggio a Torino, con l’iniziativa pubblica “L’Europa: illusione o opportunità?”, un dialogo tra giornalismo, accademia ed economia, alle 17.30 nella sala panoramica del XV piano della sede di corso Inghilterra della Città metropolitana.

Mercoledì 7 maggio, a Condove, si terrà alle 10 al Teatro Comunale "GIOCAEUROPA", laboratorio interattivo con le scuole, e alle 12 in piazza 1° Maggio un "FLASH MOB 4 EU" per celebrare l’identità europea. Alpignano ospiterà dalle 15 alle 18.30 nella Biblioteca comunale, in via Matteotti 2, la realizzazione del “Murales per l’Europa”.

Giovedì 8 maggio alle 10 Leini sarà teatro di un flashmob con le scuole in piazza Vittorio Emanuele II, mentre alle 20.30, nella Biblioteca civica, Condove ospiterà una serata pubblica con Francesco Costamagna sul ruolo dell’Unione Europea in tema di difesa, competitività e autonomia.

Venerdì 9 maggio, cuore delle celebrazioni, Europe Direct Torino accoglierà i cittadini in corso Inghilterra 7 con uno sportello aperto tutto il giorno e una sessione formativa interna. Almese, a partire dalle 12 al Teatro Magnetto, presenterà la sua Antenna Europa con una cerimonia pubblica e attività con i ragazzi delle scuole. Anche Andezeno (Istituto comprensivo, ore 12) e la Circoscrizione 1 di Torino (InformaUno, via Bertolotti 10, ore 16) celebreranno l’Europa con iniziative educative e istituzionali. Alle 17.30, nel giardino storico di Palazzo Cisterna, con ingresso da via Carlo Alberto, si terrà il concerto “Music 4 EU”, con l’Ensemble Archeia. La giornata si concluderà a Lanzo Torinese (Teatro don Flecchia, piazza Rolle, ore 21) con le testimonianze sul loro viaggio nella memoria e nella cittadinanza europea dei giovani partecipanti al progetto MEMO4EU.

Martedì 13 maggio, a Settimo Torinese (Biblioteca Archimede, ore 17), appuntamento con “GIOVANI@EUROPE”, per approfondire i programmi di mobilità giovanile dell’UE.

Giovedì 15 maggio, il progetto MEMO4EU sarà ancora protagonista al Salone del Libro di Torino (Spazio Città metropolitana, ore 15.30).

Venerdì 16 maggio, a Collegno (Sala Consiglio, Parco della Certosa, ore 9), incontro con gli studenti dell’Istituto Curie-Levi per scoprire le opportunità di mobilità giovanile offerte dall’Unione Europea.

A rendere ancora più spettacolare questa celebrazione, nelle notti dell’8 e 9 maggio alcuni monumenti simbolo della Città metropolitana si illumineranno con i colori dell’Europa: la Mole Antonelliana, il Municipio di Condove, Villa del Chiosso e la Torre comunale di Leini, la Torre civica di Grugliasco, il campanile di Poirino, l’Istituto comprensivo di Lanzo Torinese, Palazzo Comunale e la Torre Medievale di Settimo Torinese, il Palazzo municipale di Venaria Reale.

Sarà una settimana densa di occasioni per confrontarsi, informarsi e condividere idee, rafforzando il legame tra comunità locali e identità europea; per scoprire quanto l'Europa sia vicina a ognuno di noi e quanto le nostre idee possano contribuire a plasmare il futuro.