Carmagnola, iniziato il conto alla rovescia per “Samsara – Il ciclo delle idee”

Il programma di “Samsara – Il ciclo delle idee” vuole valorizzare le eccellenze del Piemonte che sono prima di tutto eccellenze al servizio della nostra nazione.

Tra passato, presente e futuro. Storie di grandi piemontesi, da Augusto Del Noce fino ad Amedeo Guillet passando per Adriano Olivetti e Annibale Radicati di Cocconato. E grandi ospiti che oggi rappresentano il Piemonte: dalla fondazione Garuzzo, al monastero di Bose, il circolo dei lettori di Torino, il politecnico, il CCR la Venaria Reale e non solo.



È un cammino che si pone come strumento di riscatto sociale e di partecipazione civica, rappresentato proprio dal confronto e dalla collaborazione intergenerazionale. Attraverso il sapere, la cultura e la riflessione da venerdì 20 a domenica 22 giugno 2025 a Carmagnola (TO) su iniziativa del Comune, con il sostegno dell’Assessorato alle politiche sociali della Regione Piemonte e con la direzione artistica del giornalista Sebastiano Caputo, il progetto raggiungerà il suo apice, dopo mesi di attività sul territorio che hanno visto il coinvolgimento di associazioni, enti del terzo settore e giovani.

Diversi saranno gli ospiti che rappresentano le istituzioni artistiche, sociali, spirituali, industriali e culturali del territorio.

Un progetto presentato da incontri in anteprima come quello con Ivo Ferriani, piemontese, dirigente sportivo ed ex atleta, dal 2010 presidente della Federazione internazionale Bob e Skeleton; quello del 24 aprile con Marcello Veneziani e quello con lo scrittore Giuseppe Culicchia, nuovo direttore della Fondazione Circolo dei Lettori di Torino che si terrà giovedì 29 maggio.

Tanti temi, tanti ospiti. Si parlerà di sport con Lamberto Ciabatti autore del libro “Ultras. Ogni maledetta domenica vincere o perdere non conta” (SEM), in cui si ripercorre anche la storia del tifo della Juventus; ma si guarderà anche al futuro del Piemonte come avanguardia informatica e tecnologica con Andrea Tendola, Direttore del Laboratorio Tecnologicamente e Museo per l’Innovazione Olivetti situato a Ivrea il quale dialogherà con Giulio Sapelli, torinese, economista cda della fondazione Mattei e già dirigente d’azienda Olivetti.

E poi le storie dei grandi piemontesi del passato. Per sottolineare la forza storica e culturale della regione. Verrà raccontata la storia di Amedeo Guillet, allievo di Federico Caprili, colui che ha rivoluzionato il modo di andare a cavallo all’Accademia di Pinerolo attraverso la voce del figlio, Alfredo Guillet, e il produttore di “Sandor Film” Roberto Calenda; quella di Augusto del Noce, storico e filosofo piemontese con la presenza di Luciano Lanna, autore del libro “Attraversare la modernità” (Cantagalli), nonché direttore del Centro per Il Libro e per la Lettura e la filosofa Lucrezia Ercoli; infine di Annibale Radicati di Cocconato, conte piemontese, con il giornalista Massimo Novelli che ha scritto “Il cavaliere senza testa” (Settecolori) pubblicato proprio quest’anno, il quale lo presenterà con Stenio Solinas.

Piemonte e oltre. Perché tra gli ospiti che affronteranno i grandi temi della contemporaneità, figurano anche Dario Fabbri, direttore della rivista di geopolitica Domino; Vittorio Feltri, direttore editoriale de Il Giornale, intervistato dalla giornalista Ginevra Leganza; e ancora Lorenzo Castellani, Giulia Bonaudi, Vincenzo Sofo e Guerino Nuccio Bovalino che dialogheranno sul nuovo potere dei “tecno-utopisti” statunitensi.