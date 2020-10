Parcheggi deserti e negozi chiusi: il silenzio spettrale avvolge i centri commerciali chiusi [VIDEO]

Silenzio spettrale. Il parcheggio deserto, le serrande abbassate: per il centro commerciale Le Gru non è una giornata come le altre.

Sabato 24 ottobre, infatti, è il primo sabato di chiusura imposta dall’ordinanza firmata dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio per contenere il contagio da Covid 19.

Il luogo che solitamente si sarebbe riempito di persone con la mascherina, intente a comprare articoli di ogni genere, si scopre insolitamente vuoto. In realtà qualcosa di aperto c’e: il Carrefour, che vende articoli alimentari, la farmacia e la parafarmacia, il tabacchino, la palestra Virgin Active e i ristoranti/bar.

Insomma, non una chiusura totale, ma l’effetto è comunque impressionante visto che le serrande abbassate la fanno da padrone. Una scena oggi surreale, ma destinata a ripetersi nella giornata di domani e nei weekend che verranno, almeno fino a che la curva dei contagi non accennerà a scendere.