A Moncalieri didattica a distanza già da stamattina al Majorana e al Marro

L'annuncio lo ha dato nella serata di ieri il sindaco Paolo Montagna, attraverso la sua pagina Facebook: "La dirigenza scolastica del Majorana-Marro ci ha comunicato che, a partire da sabato 24 ottobre, tutte le lezioni si svolgeranno mediante didattica a distanza".

L’Istituto Pininfarina, invece, ha previsto, come da ordinanza regionale, il ricorso alla didattica a distanza per il 50% delle classi. Insomma, a Moncalieri la didattica a distanza è già partita, al pari di quanto successo agli studenti del Maxwell della vicina Nichelino e ai liceali del Regina Margherita a Torino.

La decisione per gli allievi del Majorana è stata presa dalla preside Rossella Landi, in seguito alla massiccia quarantena a cui sono sottoposti numerosi professori, seguendo il protocollo dell'Asl. Gli alunni rischiavano di perdere ore di lezione e così, per garantire comunque il diritto allo studio, la responsabile della scuola ha optato per lo stop immediato alle lezioni in presenza.

Anche per una questione di sicurezza degli stessi allievi, che non prenderanno l'autobus rischiando di contagiarsi, visto quanto i trasporti stanno rischiando di essere veicolo di diffusione del virus, oltre che mezzi di trasporto delle persone.

Da oggi anche a Moncalieri resteranno chiusi tutti i centri commerciali (eccetto farmacie, alimentari, locali di ristorazione), mentre la Croce Rossa cittadina ha attivato il servizio “farmaco amico”, dedicato alle persone in quarantena o positive al COVID-19, che potranno richiedere la consegna a domicilio dei farmaci.