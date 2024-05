Moncalieri, 'furbetti dei rifiuti' scaricano di tutto sugli argini del Chisola

Moncalieri deve fare i conti per l'ennesima volta con i cosiddetti 'furbetti dei rifiuti': continuano infatti gli scarichi abusivi di spazzatura e immondizia di ogni genere nelle zone più isolate della città (e non coperte dalle telecamere).

Di tutto lungo gli argini del Chisola

Una grossa quantità di resti edili sono stati scaricati lungo gli argini del Chisola, da qualche ditta di costruzioni o da un privato che non volevano smaltire correttamente o o pagare quanto dovuto per far eliminare una gran quantità di rifiuti ingombranti. E chi ha scelto quel punto sapeva di poterla fare franca, perché non ci sono nei paraggi fototrappole o telecamere che possa 'inchiodare' chi si è resto responsabile di questo nuovo episodio di inciviltà.

Una sorta di discarica a cielo aperto

Possibile anche che si tratti di qualcuno che non vive o lavora a Moncalieri, ma che ha pensato bene di 'liberarsi' del tutto, alla prima occasione buona. Difficile, per la Polizia locale, riuscire a risalire a chi ha trasformato quel punto di Moncalieri in una sorta di discarica a cielo aperto.