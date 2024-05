Nuova vita per il giardino Peppino Impastato: 420 mila euro per un'area giochi inclusiva e sostenibile

Scivoli, altalene, panchine nuove e giochi ad acqua, è così che da oggi si presenta al pubblico il giardino "Peppino Impastato" di via Monterosa. Una riqualificazione che ha interessato principalmente l'area giochi, ma anche il rifacimento della pavimentazione nelle zone più usurate del parco, per una spesa totale di 420 mila euro provenienti dai fondi "Pon Metro React-EU".

Il progetto di riqualificazione ha consentito la piantumazione di 24 nuovi alberi, ma anche un'importante realizzazione di giochi ludici innovativi: come i giochi ad acqua installati al centro della piazza, dotati di comandi a pulsante temporizzati per evitare sprechi. Inoltre sono state rifatte le panchine in legno e sono state integrate delle pavimentazioni impermeabili, per garantire il drenaggio naturale delle acque meteoriche.

" Sono tanti i giochi innovativi e ci siamo impegnati per riqualificare al meglio l'area - ha dichiarato l'assessore al Verde Francesco Tresso - Questi parchi rappresentano un elemento importantissimo per la qualità di vita dei residenti. Finalmente avremo un giardino più accessibile, più sostenibile e più inclusivo ".

" Quest'area sta a cuore a molti residenti di Barriera, il parco è un punto di ritrovo soprattutto per i giovani. Riqualificare è giusto e quando lo si fa si tocca la vita delle persone - ha spiegato il presidente della Circoscrizione 6 Valerio Lomanto - Questo giardino è stato uno dei primi a essere stato segnalato per dei lavori di ristrutturazione, finalmente grazie alla collaborazione con la città ci siamo riusciti ".

Sembrano essere molto soddisfatte anche le realtà aggregative del quartiere, come le parrocchie, che sono da tempo in prima linea per il contrasto della criminalità in Barriera di Milano. "Questi giardini interessano molti residenti del quartiere, grazie a giornate come questa vedremo di nuovo questi parchi ripopolati di bambini e di tanta gente che darà nuova vita al giardino - ha dichiarato il parroco della chiesa della Ressurrezione Don Luca Cappiello - Qui girano anche sostanze stupefacenti, l'augurio e che questa riqualificazione possa allontanare tante persone che usano questo giardino per atti criminali".