L’Oftalmico apre un nuovo reparto: oggi entrano i primi pazienti al secondo piano del Covid-Hospital

Il via vai di ambulanze non accenna a fermarsi e l’Oftalmico, dopo aver riempito i 20 posti letto del terzo piano, si appresta ad ampliarsi ulteriormente. Nella giornata di oggi, infatti, il Covid Hospital torinese aprirà ai pazienti anche il secondo piano, un altro reparto già operativo e pronto ad ospitare i casi medio-lievi di persone colpite da Coronavirus.

Tecnicamente, il reparto era già stato completato da diverse settimane ma non era stato possibile aprirlo ai malati a causa delle difficoltà a formare le equipe mediche e infermieristiche.

I lavori all’ interno dell'ospedale procedono senza sosta: è corsa contro il tempo per rendere operativo anche il primo piano, con altri 20 posti letto. Dopo il 15 di novembre, invece, verrà inaugurato il quarto piano dell’Oftalmico, quello in cui verranno realizzati posti di terapia sub-intensiva. Una volta completati tutti i lavori e formate le equipe, entro un mese circa, l'Oftalmico potrà ospitare 80 persone circa. Misure programmate, che certificano come la lotta al Covid sia entrata di nuovo nel vivo.