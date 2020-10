Sospesi gli spettacoli del Teatro Stabile di Torino fino al 24 novembre

In ottemperanza alle misure dell'ultimo Dpcm, il Teatro Stabile di Torino ha sospeso tutti gli spettacoli in cartellone fino al prossimo 24 novembre.

Non andranno quindi in scena, al Carignano, "La casa di Bernarda Alba" fino all'8 novembre, e "Peachum. Un'opera da tre soldi", in programma dal 10 al 22.

Al Gobetti, sono sospesi "I due gemelli", dal 27 ottobre all'8 novembre, "La parrucca", dal 10 al 15 novembre, e "I 20 anni di Radio Clandestina", dal 17 al 22 novembre".



Gli spettatori potranno chiedere il rimborso o la sostituzione dei propri biglietti a partire da martedì 27 ottobre presso la Biglietteria (Teatro Carignano, piazza Carignano 6).



Per informazioni: tel. +39 011 5169555 - biglietteria@teatrostabiletorino.it



www.teatrostabiletorino.it https://webmail.esprimo.com/www.teatrostabiletorino.it