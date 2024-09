Ancora disordini e proteste nel carcere di Torino. L'Osapp: "Ormai è caos totale"

"Il Carcere di Torino anche ieri, lunedì 2 settembre, è stato teatro di una protesta che in molti definiscono “pacifica” in quanto tutto i detenuti del Padiglione B ristretti nelle sezioni: prima, seconda, terza e quarta sezione detentiva, nella tarda mattinata, si sono rifiutati, di rientrare nelle rispettive celle di appartenenza. Infatti, quando sono giunti nel piano i detenuti lavoranti porta vitto con il carrello del mangiare tutti i detenuti si sono ammassati nella rotonda. Qui i detenuti, per la maggior parte italiani e albanesi, hanno chiesto di parlare con il direttore, con il comandante e con il garante dei detenuti per far loro presente che, a loro dire, desiderano rappresentare motivazioni e problemi legati agli scontri dei giorni scorsi con i detenuti magrebini (sempre ristretti al terzo piano del padiglione B)", denuncia l'Osapp.