Test rapidi disponibili anche nelle farmacie a partire da domani: cosa fare e quanto costa

Individuare i positivi in tempi più rapidi ed evitare lunghi assembramenti in ospedali e drive-in atti alla somministrazione dei tamponi: è una corsa contro il tempo, per cercare di gestire l’emergenza sanitaria da Covid-19, che vede il Piemonte al secondo posto in Italia come numero di contagi (stando ai dati del 21 ottobre).

Una possibile risposta potrà arrivare dai test rapidi, che in 15 minuti dalla loro somministrazione sono in grado di rivelare se una persona è positiva o meno. La comunicazione arriva dal presidente della Regione Alberto Cirio che riferisce di una dotazione complessiva di 2,4 milioni di pezzi, di cui 1 milione già acquistato e in consegna, da concludersi entro la prossima settimana.

Sono 164 mila quelli attualmente già distribuiti sul territorio. Queste le cifre: 50.000 alla Città della Salute di Torino, 19.000 all’Asl Città di Torino, 2.000 alla TO5, 900 alla TO3, 1.000 al San Luigi di Orbassano, 59.000 a Cuneo, 15.000 ad Asti, 13.500 ad Alessandria, 2.000 a Biella, 1.600 a Novara, 300 a Vercelli, mentre i primi quantitativi per il VCO sono in consegna nei prossimi giorni.

Lo conferma ancora una volta il presidente, con un annuncio postato sui social, che testimonia delle prime confezioni di test rapidi pervenute, poche ore fa, presso una RSA. Sono proprio le RSA e le residenze per anziani tra i principali beneficiari di tali test: "Saranno impiegati - ha illustrato il presidente Cirio - per testare casi sospetti di Covid, negli ospedali e nei pronto soccorso, per screening nelle scuole e nella Rsa e residenze per anziani, oltre che sul personale sanitario, sulle forze dell’ordine, negli uffici giudiziari e nelle Prefetture."