Parte da Torino Evo University, la prima università tech gratuita

La prima università libera e gratuita, realizzata interamente dai dipendenti di un’azienda, è online. Parte da Torino, capitale italiana dell’Intelligenza artificiale e si chiama Evo University. Deve il nome a Evo Pricing, già startup nel 2013, oggi impresa di successo nell’ambito delle analisi predittive e non solo.



Business Science, intelligenza artificiale, segreti della supply-chain e le nuove frontiere della tecnologia sono alcuni degli argomenti dei corsi. I docenti sono gli stessi professionisti di Evo - data scientist e consulenti - che ogni giorno sviluppano e sfruttano matematica, machine learning e dati per aiutare le aziende a guadagnare di più, sprecando meno.



I fruitori sono potenzialmente tutti: chiunque può collegarsi e seguire i corsi, l’università è disponibile on demand, in lingua inglese, gratuitamente, basta registrarsi sul portale University.evouser.com. Alcuni corsi, invece, sono riservati a clienti o allo staff Evo Pricing. Inoltre, in questa fase di test, la community di studenti-utenti può proporre corsi di suo interesse e permettere ai “docenti” di popolare il portale e arricchire l’offerta.



Alcune delle applicazioni di Evo Pricing sono diventate dei casi studio accademici, interessando alcune tra le università più importanti come la Harvard Business School e la London Business School e oggi tutta l’esperienza di Evo si trasforma in un progetto di divulgazione scientifica.