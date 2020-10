Un caso di Covid porta alla chiusura della biblioteca 'Giovanni Arpino' di Nichelino

La biblioteca civica di Nichelino intolata a Giovanni Arpino è temporaneamente chiusa per problematiche legate all'emergenza sanitaria.

Si è verificato infatti un caso di contagio da coronavirus di un dipendente che non lavora però a diretto contatto con il pubblico. Il Comune ha comunque messo in atto tutti gli interventi, i controlli e le verifiche indicate dai Protocolli per contenere l'epidemia da Covid-19. “Sono state attuate tutte le misure di sicurezza previste", hanno spiegato il sindaco Giampiero Tolardo e l'assessore alla Cultura Michele Pansini.

"Non appena sarà possibile, la biblioteca di Nichelino riaprirà in piena sicurezza”. La data prevista è lunedì 2 novembre.