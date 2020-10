Dpcm, Pichetto (FI): "Moratoria per settori colpiti almeno fino al 31 gennaio"

“La moratoria delle scadenze fiscali, che genera per lo Stato soltanto un costo per interessi nella dilazione, non aggrava la situazione dei cittadini, visto che rimanda soltanto l’incasso, dando così sollievo, anche morale, ed evitando di sottostare a scadenze fiscali continue. Insomma, un'occasione per chi si sente schiacciato dalla difficile situazione. E rispetto agli incentivi, che magari avranno bisogno di mesi ad arrivare, la moratoria è un intervento automatico e che non genera oneri particolari per lo Stato” conclude il senatore Pichetto.