La Tesco Go di Chieri messa in liquidazione

La Fiom Cgil di Torino rende noto che la proprietà indiana della TESCO GO SRL di Chieri ha deciso di mettere in liquidazione dell’azienda.

La Tesco Go srl occupa attualmente oltre 100 tecnici e rappresenta una delle eccellenze del territorio nel campo della progettazione e del design industriale.

Maria Teresa Gobbato responsabile della Tesco per la Fiom di Torino e Francesca Pedone responsabile dell’ufficio procedure concorsuali Fiom hanno dichiarato: “Viene messa in liquidazione un’azienda importante che opera in un settore strategico e la Fiom non intende accettare che si perdano ulteriori posti di lavoro e competenze sul territorio torinese".

"Ci risulta vi sarebbe un interesse da parte della Micla Engineering & Design, impresa torinese che opera nello stesso settore con circa 300 dipendenti, ad acquisire parte delle attività. Alla Micla abbiamo richiesto un incontro sindacale urgente e in quella sede chiederemo che siano assorbiti tutte e tutti gli attuali dipendenti della Tesco Go per salvaguardare i lavoratori, la loro professionalità, la presenza sul nostro territorio di attività qualificate”.