Rimodulato il programma degli incontri del Circolo dei Lettori

In seguito al nuovo DPCM vi proponiamo la rimodulazione del programma settimanale del Circolo dei lettori di Torino in ottemperanza delle disposizioni in vigore.



È sospesa per tutta la settimana l'attività di eventi in presenza, ma la sede di via Bogino 9 resta aperta: la Sala Biliardo, la Sala Filosofi e la Sala Lettura sono accessibili per il servizio di caffetteria, in regolare funzione dalle ore 9.30 alle 18 e del ristorante, aperto dalle 12 alle ore 18.



La programmazione degli incontri si sposta in gran parte online, in streaming sul sito e sui profili Facebook e Instagram del Circolo dei lettori, arricchita da contenuti inediti e pensati per la diffusione digitale, il programma è disponibile in corpo email e qui.



Il Circolo della musica di Rivoli è chiuso e gli eventi restano sospesi fino a nuove disposizioni.

Pronti a ripartire in caso di cambio di scenario, ci riserviamo di dare indicazioni, nell'attesa di nuove disposizioni o variazioni dell'attuale DPCM.