Uia, l'avvocato Saluzzo nominato presidente della commissione Food Law

L'avvocato Diego Saluzzo è stato nominato Presidente della Commissione di Food Law all'interno dell'Union Internationale des Avocats (UIA).

Saluzzo è, dal settembre 2012, salary partner dello studio Grande Stevens, uno degli studi legali più importanti di Torino e legato da sempre al mondo Fiat, con cui intrattiene un consolidato e duraturo rapporto.

In precedenza aveva avuto una breve esperienza lavorativa come general counsel per Comau e successivamente, con un ruolo analogo, era stato per oltre 4 anni all'Iveco, entrambe società del gruppo del Lingotto.

Come legale in-house ha condotto, negli anni, numerose trattative per alleanze ed acquisizioni internazionali, oltre a importanti joint venture.