Moncalieri, pedone investito: trasportato (non in pericolo di vita) al Santa Croce

Il cambio dell'ora e l'anticipato arrivo del buio potevano costare cari ieri ad un 40enne di Moncalieri, investito mentre attraversava: il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 26 ottobre.

Il pedone è stato travolto da una vettura in strada Genova, rotolando a terra dopo essere stato colpito. Il conducente dell'auto ha dichiarato di non averlo visto, forse complice l'oscurità, in compenso si è immediatamente fermato a prestare soccorso, chiamando il 118 e la Polizia locale ad intervenire.

Il pedone è stato trasportato all'ospedale Santa Croce: non è in pericolo di vita, anche se le sue condizioni sono state valutate a lungo.