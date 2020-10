C'è molto da fare e da vedere nel prossimo weekend in Valle di Susa

SALBERTRAND

Mostre

4 Parchi per 40 anni di storia

Mostra fotografica all'aperto di Fabrizio Moglia “4 Parchi per 40 anni di storia” in occasione dei 40 anni dei Parchi Alpi Cozie nella sede del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand in Via Fransuà Fontan, 1. La mostra allestita all'esterno del centro viste del Parco del Gran Bosco è visitabile in qualunque momento, anche in orario di chiusura uffici. Accesso libero. Fino al 1° novembre.





SALBERTRAND

Enogastronomia e mercati km 0

Lume di luna... lume di candela

Al rifugio Arlaud (località Montagne Seu) alle 19:30 "Lume di luna... lume di candela", cena di degustazione nelle notti di luna piena.





SABATO 31 OTT0BRE

AVIGLIANA

Attività per bambini e famiglie

Halloween

Halloween per bambini dai 3 ai 9 anni dalle 10:30 alle 12:30 nella palestra del centro La Fabrica (via IV Novembre 19). Prenotazione obbligatoria: tel. 0119769180.





BARDONECCHIA

Attività per bambini e famiglie

Una montagna moooonstruosa

"Una montagna moooonstruosa" in biblioteca (viale Bramafam 17). Laboratori di lettura per bambini (max 10). 1° incontro dalle 10.00 alle 11.00, 2° incontro dalle 11.00 alle 12.00.

Prenotazione obbligatoria: biblioteca, tel. 0122999988.





BARDONECCHIA

Attività per bambini e famiglie

Laboratorio delle zucche

Laboratorio delle zucche per bambini dai 5 anni dalle ore 10.00 alle ore 12.00 in piazza De Gasperi.

Richiesta la prenotazione: Ufficio del Turismo, tel. 012299032.





BARDONECCHIA

Attività per bambini e famiglie

Ski School Zucca Challenge

Ski School Zucca Challenge dalle ore 15.00 alle ore 18.00 in piazza A. De Gasperi.

Richiesta la prenotazione: Pro Loco, tel. 3416449330.





BARDONECCHIA

Mostre

Tracce di uomini e storie

Al Forte Bramafam (Strada Nazionale al Castello) è allestita la mostra fotografica "Tracce di uomini e storie" di Claudio Allais. Orari di apertura: 10-18:30, tutti i sabato e domenica. Fino al 31 ottobre. Ingresso solo su prenotazione: tel. 3773496355.





BUTTIGLIERA ALTA

Mostre

D'anime e d'animali

All’interno della chiesa della Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso è allestita l’esposizione di incisioni di Giorgio Roggino "D'anime e d'animali". La mostra è costituita da una ventina di opere sul tema della natura in piena sintonia con il genius loci della Precettoria.

Roggino, che è stato docente fino al 1985 di Tecniche dell'Incisione all'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano, è un artista sempre apprezzato dalla critica e dai collezionisti che amano le sue silenti raffigurazioni di fiori, insetti, piccoli e grandi animali del sottobosco, domestici e da cortile, così come i suoi paesaggi.

L’esposizione è patrocinata dal Comune di Buttigliera e organizzata in collaborazione con l’associazione “Il colibrì”.

L’inaugurazione della mostra, a cura di Arabella Cifani, ha luogo sabato 31 ottobre alle 17.30.

L’ingresso è contingentato e su prenotazione ai recapiti della precettoria: tel. 0119367450; e-mail ranverso@ordinemauriziano.it. Fino all'8 dicembre.





VENAUS

Proposte outdoor

Visite crepuscolari al Sentiero dei Gufi

Visite crepuscolari al Sentiero dei Gufi per scoprire la biologia dei rapaci notturni. Ritrovo con la guida naturalistica alle 18 in borgata Bar Cenisio, rientro previsto per le 20:30. Escursione naturalistica con racconti, spiegazioni, ascolto dei suoni del bosco e possibili avvistamenti.

Costo 10 euro adulti, 8 euro bambini 6-14 anni.

Prenotazione obbligatoria: Luca, tel. 3337994354.





SABATO 31 OTT0BRE e DOMENICA 1 NOVEMBRE

BRUZOLO

Enogastronomia e mercati km 0

La zucca

Al ristorante La Stellina (via Carlo Emanuele I 17/b) menù degustazione a base di zucca, disponibile sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre a pranzo e nella versione take away o delivery.

Costo 25 euro. Informazioni e prenotazioni: tel. 0119637205 - 3475921415.





DOMENICA 1 NOVEMBRE

AVIGLIANA

Enogastronomia e mercati km 0

Menù alla Certosa 1515

Menù alla Certosa 1515 (via Sacra di San Michele 51).

Costo 30 euro a persona. Informazioni e prenotazione obbligatoria: tel. 0119313638.





EXILLES

Proposte outdoor

Sentiero nei vigneti di Avanà

Una passeggiata negli antichi vigneti terrazzati di Exilles, dove la passione e la cura per il territorio e i suoi frutti è da sempre al centro dell'attività di Isiya. Proseguendo sul sentiero nel bosco, si raggiunge Cels, frazione del Comune di Exilles composta da tre borgate (Morliere, Rif e Ruinas) con la particolarità di essere state costruite sulla roccia viva per non occupare terreno agricolo. Degustazione alla cantina e rientro.

Informazioni: info@iocamminonaturalmente.com - tel. 3387799570 (Chiara - anche WhatsApp)