Venerdì 30 il convegno "Azione per la sanità ai tempi del Covid 19"

Il Comitato Sanità Torino in Azione, in collaborazione con i Comitati Torino

Circoscrizioni 1 & 4 e Torino 8 San Salvario - Valentino, organizza un Convegno,

in modalità digitale sulla piattaforma zoom, che si terrà VENERDÌ 30 OTTOBRE

ALLE 18: AZIONE PER LA SANITÀ AI TEMPI DEL COVID19



Verranno affrontati i seguenti argomenti:

Impennata dei casi di Covid ma anche di ricoveri in terapia intensiva e di

pazienti sintomatici.

Reagenti per i tamponi insufficienti e code inimmaginabili ed a rischio per la

effettuazione.

Letti di terapia intensiva e medici sempre più carenti.



Ci domandiamo quale sia stata la programmazione nei mesi post lockdown

quando era sicura la ripresa della pandemia. Nel Convegno le proposte

operative di Azione Sanità Torino che vanno dal potenziamento urgente della

rete dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta, con l’assunzione di

infermieri per i loro ambulatori e la fornitura immediata dei Dispositivi sanitari

di base.



Ampliamento del numero delle borse di studio per le specializzazioni

mediche, ripristino dei tirocinii ambulatoriali pre esame di stato per i laureati

in medicina. Cessazione della sindrome da annunciate in cui le cose prima si

dicono e poi forse si fanno tra mille complicazioni.

Interverranno:

BADIALI Francesco (Medico USCA, ASL To3)

GIUSTETTO Guido (Presidente Ordine dei Medici di Torino)

RAINOLDI Alberto (Vice Rettore Università di Torino)

GRILLO Eugenio (Medico Specializzando in Medicina del Lavoro)

MANCUSO Francesco (Presidente Infermieri Professionali)

ZANINO Luisella (Medico Pediatra di famiglia)

Introdurrà

Giorgio DIAFERIA (Resp. Comitato Sanità Torino in Azione)

Modererà

Edmondo BERTAINA (Giornalista)