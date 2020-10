Deposito a Torino: i vantaggi del Self-Storage Casaforte

Cerchi spazio extra a Torino per depositare mobili, attrezzi e altri oggetti personali? Sei un'azienda che ha bisogno di riorganizzare gli spazi o conservare al sicuro merci e archivi cartacei dell'ufficio?

Trovare un deposito a Torino comodo e vicino alla propria ubicazione è tutt’altro che complicato grazie a Casaforte, il principale operatore italiano nel settore del self storage, presente con due strutture nel capoluogo piemontese.

Il primo Hotel delle Cose di Casaforte si trova a Torino Nord, in Corso Giulio Cesare, accanto al centro commerciale Auchan, uscita Torino Nord della tangenziale; il secondo nella zona sud, più precisamente in via Rondò Bernardo 30, nella frazione Borgaretto di Beinasco (uscita Stupinigi della tangenziale di Torino).

Nei due depositi di Torino Casaforte propone magazzini temporanei di metrature differenti (da 1 mq fino a 100 mq) pensati per rispondere a qualsiasi esigenza di spazio di privati, attività commerciali e aziende.

Nonostante il self storage sia nato come soluzione temporanea, il tempo medio di permanenza nei magazzini temporanei è di 6-7 mesi (anche se ovviamente c’è chi ne fa uso solo per poche settimane e chi per anni). A trasformare il self storage da soluzione di emergenza ad opportunità di medio-lungo periodo è stata soprattutto la convenienza e la grande flessibilità contrattuale proposta da operatori come Casaforte.

I prezzi per utilizzare gli Hotel delle Cose di Casaforte variano infatti in base alle dimensioni del box selezionato (per i magazzini in versione Small, ad esempio, il costo è di 1,50 € al giorno), ma è facile ottenere tariffe vantaggiose anche per gli spazi con accordi più lunghi o sfruttando le promozioni speciali (per le quali è bene tenere sempre sotto controllo il sito casaforte.it).

Al momento di stipulare il contratto per utilizzare un deposito a Torino, il cliente non deve preoccuparsi della durata dell’accordo, visto che lo si può disdire facilmente con un preavviso di pochi giorni, oppure rinnovare altrettanto facilmente per tutto il tempo che si ritiene necessario, con la certezza di pagare soltanto per il reale utilizzo.