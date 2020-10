L'urlo di dolore degli agenti di viaggio: "Altro che seconda chiusura, noi non abbiamo mai riaperto. E siamo rimasti fuori dal bonus vacanze"

"Vogliamo dar voce alla nostra categoria per far capire alla gente che il decreto ristoro di ieri in realtà ha semplicemente confermato per noi quello di agosto - commenta Irene Ciccarelli , cofondatrice e componente del direttivo di Adiva Piemonte -, ma noi siamo ormai fermi con lavoro da un anno e non abbiamo prospettive per il futuro, visto che i confini continuano ad essere chiusi e non abbiamo nulla da vendere nonostante qualcuno di noi ancora la serranda alzata e molti ormai lavorano ad orario ridotto e col personale in cassa integrazione".

E il bonus vacanze? "Nato per favorire il turismo in Italia, non è stato utilizzabile dalle agenzie di viaggio, ma fruibile direttamente in hotel bypassando la distribuzione, e comunque da noi non utilizzabile in quanto bisognava anticipare l’ottanta per cento del bonus per riceverlo come credito d’imposta in un momento storico dove non è possibile sostenere nessuna spesa. Sono mesi che nei nostri negozi non entra anima viva, ma continuiamo a pagare gli affitti e le utenze con i nostri risparmi, ormai finiti. Spesso si tratta di imprese famigliari monoreddito, dove non esistono altre entrate. Quindi ben vengano gli aiuti alle categorie oggetto del nuovo dpcm, ma forse andrebbe fatta una riflessione sui settori che non sono mai ripartiti dal primo dpcm".